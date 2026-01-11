Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tri thức ấy gắn liền với điều kiện tự nhiên của đồng ruộng Nghệ An, với sinh kế và đời sống thường nhật của người dân địa phương. Từ nguyên liệu dân dã là con lươn đồng, người dân xứ Nghệ đã sáng tạo nên những món ăn vừa gần gũi, vừa mang giá trị văn hóa bền vững.

Lươn xứ Nghệ: Di sản ẩm thực giữa lòng TP.HCM

Ngày nay, lươn xứ Nghệ không chỉ hiện diện ở quê nhà, mà còn theo chân người Nghệ đến nhiều đô thị lớn. Những quán lươn ở TP.HCM không đơn thuần là nơi bán món ăn, mà là không gian gìn giữ một di sản sống, nơi tri thức ẩm thực tiếp tục được thực hành mỗi ngày.