Lươn xứ Nghệ: Di sản ẩm thực giữa lòng TP.HCM
Video Đời sống

Lươn xứ Nghệ: Di sản ẩm thực giữa lòng TP.HCM

Công Khởi - Ngô Duy
11/01/2026 05:50 GMT+7

Tri thức chế biến lươn xứ Nghệ vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Không chỉ hiện diện nơi quê nhà, di sản ấy đang sống động mỗi ngày trong những quán ăn nhỏ giữa các đô thị lớn, như TP.HCM.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tri thức ấy gắn liền với điều kiện tự nhiên của đồng ruộng Nghệ An, với sinh kế và đời sống thường nhật của người dân địa phương. Từ nguyên liệu dân dã là con lươn đồng, người dân xứ Nghệ đã sáng tạo nên những món ăn vừa gần gũi, vừa mang giá trị văn hóa bền vững.

Lươn xứ Nghệ: Di sản ẩm thực giữa lòng TP.HCM

Ngày nay, lươn xứ Nghệ không chỉ hiện diện ở quê nhà, mà còn theo chân người Nghệ đến nhiều đô thị lớn. Những quán lươn ở TP.HCM không đơn thuần là nơi bán món ăn, mà là không gian gìn giữ một di sản sống, nơi tri thức ẩm thực tiếp tục được thực hành mỗi ngày.

Lươn xứ Nghệ: Di sản ẩm thực giữa lòng TP.HCM - Ảnh 1.

Lươn xứ nghệ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

ẢNH: CÔNG KHỞI - NGÔ DUY

 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
