Phó bí thư Thành ủy TP.HCM thăm làng mai vàng Bình Lợi, tặng BHYT cho người dân

Chiều 10.1, đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm, tặng quà nông dân làng mai vàng Bình Lợi và dự lễ trao thẻ bảo hiểm y tế tại xã Tân Vĩnh Lộc.

Giữ lời hứa với nông dân vùng ngập

Trong không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên bà con nông dân tại làng mai vàng Bình Lợi, xã Bình Lợi.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm cánh đồng mai vàng của người dân ở xã Bình Lợi

ẢNH: TRẦN KHA

Ông Nguyễn Phước Lộc khảo sát các vườn mai trên tuyến đường bờ trái Kênh 5. Chia sẻ với bà con, ông Lộc nhấn mạnh chuyến thăm này nhằm thực hiện đúng lời hứa cách đây 2 tháng khi triều cường và biến đổi khí hậu gây ngập úng nghiêm trọng tại khu vực này vào tháng 11.2025.

"Lãnh đạo TP.HCM rất lo lắng trước tình hình ngập lụt vừa qua. Hôm nay, nhìn thấy gương mặt phấn khởi của bà con và sự phục hồi của các vườn mai, tôi tin tưởng năm nay chúng ta sẽ có một mùa vụ 'buôn may bán đắt' đúng như tên gọi của làng mai", ông Lộc nói.

Lãnh đạo TP.HCM trò chuyện cùng lãnh đạo xã Bình Lợi, người dân trồng mai trên địa bàn ẢNH: TRẦN KHA

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM cũng ghi nhận sự nỗ lực của nông dân xã Bình Lợi trong việc ứng dụng công nghệ để sản xuất mai trái mùa, phục vụ thành công đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại TP.HCM vào năm 2025, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Để chia sẻ khó khăn, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Chăm lo sức khỏe cho người dân khó khăn

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã đến dự chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế và tặng quà tết Bính Ngọ 2026 cho bà con khó khăn trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM trò chuyện cùng đội ngũ y tế ẢNH: TRẦN KHA

Ban tổ chức đã trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao 100 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Vĩnh Lộc. Ngoài ra, 15 suất quà cũng đã được trao cho con em hội viên Hội Nông dân vượt khó học giỏi. Theo kế hoạch, chương trình này sẽ tiếp tục diễn ra tại xã Hồ Tràm vào ngày 11.1.

Người dân nhận quà, thẻ bảo hiểm y tế từ lãnh đạo TP.HCM ẢNH: TRẦN KHA

Việc tặng thẻ bảo hiểm y tế không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự đồng hành, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.