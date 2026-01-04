Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tiệm điểm tâm người Hoa: 88 năm giữ lửa hương vị truyền thống
Video Đời sống

Thu Giang - Minh Anh
04/01/2026 05:50 GMT+7

Nằm trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP.HCM), tiệm điểm tâm sáng Tân Sanh Hoạt mỗi ngày đỏ lửa từ 3 giờ sáng, phục vụ hàng trăm phần ăn với đủ món dimsum, mì, hủ tiếu truyền thống...

Giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, có một góc nhỏ mang tên Tân Sanh Hoạt, nơi thời gian như ngưng đọng, lưu giữ trọn vẹn hương vị của một đời người Hoa gốc. Mở cửa từ năm 1937, quán không chỉ là một tiệm ăn mà còn là một chứng nhân lịch sử, một biểu tượng của sự bền bỉ và lòng yêu nghề.

Ông Hà Quang Hưng, chủ tiệm Tân Sanh Hoạt, chia sẻ món dimsum ở đây được chế biến ngay tại bếp, giữ nguyên hương vị truyền thống. Từng chiếc há cảo, xíu mại, bánh bao đều trông vô cùng bắt mắt với vỏ bánh mỏng, nhân đầy, vị đậm đà.

Tiệm điểm tâm người Hoa: 88 năm giữ lửa hương vị truyền thống - Ảnh 1.

Thực đơn bắt mắt với nhiều món khác nhau

ẢNH: MINH ANH - THU GIANG

 

