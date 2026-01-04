Giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, có một góc nhỏ mang tên Tân Sanh Hoạt, nơi thời gian như ngưng đọng, lưu giữ trọn vẹn hương vị của một đời người Hoa gốc. Mở cửa từ năm 1937, quán không chỉ là một tiệm ăn mà còn là một chứng nhân lịch sử, một biểu tượng của sự bền bỉ và lòng yêu nghề.

Tiệm điểm tâm người Hoa: 88 năm giữ lửa hương vị truyền thống

Ông Hà Quang Hưng, chủ tiệm Tân Sanh Hoạt, chia sẻ món dimsum ở đây được chế biến ngay tại bếp, giữ nguyên hương vị truyền thống. Từng chiếc há cảo, xíu mại, bánh bao đều trông vô cùng bắt mắt với vỏ bánh mỏng, nhân đầy, vị đậm đà.