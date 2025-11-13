Chỉ cần lướt vài vòng trên TikTok, không khó để bắt gặp những đoạn clip ghi hàng xôi lá sen bắt mắt, cảnh nhiều người chờ mua xôi hay mang đến cà phê bệt để thưởng thức.

Mê mẩn hàng xôi lá sen ‘hot’ TikTok: Hương vị Hà Nội giữa lòng Sài Gòn

Dù ở TP.HCM, nhiều bạn trẻ vẫn tìm được hương vị quen thuộc của miền Bắc qua món xôi xéo, xôi cốm gói lá sen.

Trong đó, quán xôi lá sen Cô Thanh trên đường Ngô Thị Thu Minh - gần chợ Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM đang trở thành điểm đến “hot” trên TikTok, với loạt video review và lượng khách ngày càng đông nhờ hương vị xôi Hà Nội cùng mùi thơm đặc trưng của lá sen.