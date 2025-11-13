Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mê mẩn hàng xôi lá sen ‘hot’ TikTok: Hương vị Hà Nội giữa lòng Sài Gòn
Video Đời sống

Mê mẩn hàng xôi lá sen 'hot' TikTok: Hương vị Hà Nội giữa lòng Sài Gòn

Thu Giang
13/11/2025 09:04 GMT+7

'Gây sốt' trên mạng xã hội TikTok nhờ hương vị Hà Nội và cách gói xôi trong lá sen tươi thơm ngát, tiệm xôi Cô Thanh trên đường Ngô Thị Thu Minh, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM đang trở thành địa điểm được nhiều thực khách tìm đến.

Chỉ cần lướt vài vòng trên TikTok, không khó để bắt gặp những đoạn clip ghi hàng xôi lá sen bắt mắt, cảnh nhiều người chờ mua xôi hay mang đến cà phê bệt để thưởng thức.

Mê mẩn hàng xôi lá sen ‘hot’ TikTok: Hương vị Hà Nội giữa lòng Sài Gòn

Dù ở TP.HCM, nhiều bạn trẻ vẫn tìm được hương vị quen thuộc của miền Bắc qua món xôi xéo, xôi cốm gói lá sen.

Trong đó, quán xôi lá sen Cô Thanh trên đường Ngô Thị Thu Minh - gần chợ Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM đang trở thành điểm đến “hot” trên TikTok, với loạt video review và lượng khách ngày càng đông nhờ hương vị xôi Hà Nội cùng mùi thơm đặc trưng của lá sen.

Mê mẩn hàng xôi lá sen ‘hot’ TikTok: Hương vị Hà Nội giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 1.

Giá xôi tại quán Cô Thanh dao động từ 20.000 - 30.000 đồng.

ẢNH: THU GIANG

 

Tiệm bánh bao chiên ‘mẹ truyền con nối’: Từ xe bánh nhỏ đến thương hiệu độc quyền

Tiệm bánh bao chiên ‘mẹ truyền con nối’: Từ xe bánh nhỏ đến thương hiệu độc quyền

Nằm trên con đường Rạch Bùng Binh (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), tiệm bánh tiêu, bánh bao chiên này bán đến vài ngàn chiếc mỗi ngày. 35 năm giữ nghề, người con gái nay nối nghiệp mẹ vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống, vừa sáng tạo thêm nhiều món khiến khách xếp hàng dài chờ mua.

TikTok hà nội xôi lá sen xôi hà nội xôi cốm hà nội xôi cốm ở tp.hcm món ngon TP.HCM ăn gì ở tp.hcm
Xem thêm bình luận