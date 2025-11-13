TP.HCM ‘nóng’ bởi sức hút của The Regency - Biểu tượng mới bên hồ Bán Nguyệt

Nếu The Sculptura gây ấn tượng mạnh với tỷ lệ cung - cầu chênh lệch kỷ lục với 750 khách hàng tham gia rút thăm xác định thứ tự quyền chọn mua 75 căn hộ; thì The Regency lại khắc họa một dấu ấn riêng biệt, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới bên hồ Bán Nguyệt. Rất nhiều khách hàng không mua được The Sculptura đã tiếp tục tham dự sự kiện ra mắt The Regency để "tìm kiếm cơ hội" tại dự án mới này.





The Regency không chỉ là một dự án căn hộ hạng sang, mà còn được xem là một bất động sản định hình phong cách sống "Waterfront living" độc đáo. Tọa lạc tại khu hồ Bán Nguyệt - trái tim của Phú Mỹ Hưng và cũng là khu CBD (Central Business District) của nam Sài Gòn, dự án thừa hưởng những giá trị đặc biệt nhất của khu đô thị từ dịch vụ, tiện ích, đến cảnh quan, thiên nhiên và đặc biệt là động lực phát triển của Phú Mỹ Hưng trong giai đoạn 2.0.

The Regency do công ty thiết kế đến từ Mỹ là Handel Architects quy hoạch kiến trúc, cao 24 tầng, 1 tầng hầm, gồm 114 căn hộ và 4 cửa hàng

Ngoài vị trí đắc địa, The Regency là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng 100% căn hộ có diện tích từ 100 m² trở lên, đáp ứng tối đa nhu cầu về không gian rộng rãi, sang trọng. Đây cũng là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng có loại căn hộ Dual Key diện tích lớn, 6 phòng ngủ và 2 lối vào, mở ra tiềm năng khai thác linh hoạt cho chủ sở hữu.

Việc Phú Mỹ Hưng liên tục cho ra mắt các dự án chất lượng cao như The Sculptura (phân khúc premium) và The Regency (phân khúc hạng sang luxury) trong bối cảnh thị trường đang chuyển hướng đi về chất lượng hơn số lượng đã chứng minh tầm nhìn và uy tín của chủ đầu tư. Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, ông Neil MacGregor cho rằng niềm tin của khách hàng vào chủ đầu tư với pháp lý minh bạch, quy trình rõ ràng, và chất lượng bàn giao đảm bảo là yếu tố cốt lõi. Và Phú Mỹ Hưng đã làm được điều đó trong suốt gần ba thập kỷ hình thành và phát triển.

Dự án The Regency được kỳ vọng sẽ trở thành một "biểu tượng tiếp nối biểu tượng" trong kỷ nguyên Phú Mỹ Hưng 2.0, khi khu hồ Bán Nguyệt sẽ được nâng cấp toàn diện, xây thêm các công trình thương mại, văn phòng, khách sạn, trung tâm văn hóa nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe hạng sang theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự kiến, Phú Mỹ Hưng sẽ chính thức công bố mở bán The Regency vào cuối tháng 11 này, hứa hẹn tiếp tục tạo nên "cơn sốt" mới trên thị trường bất động sản hạng sang TP.HCM.