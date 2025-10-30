Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tiệm bánh bao chiên "mẹ truyền con nối": Từ xe bánh nhỏ đến thương hiệu độc quyền
Video Đời sống

Thu Giang
Thu Giang
30/10/2025 06:15 GMT+7

Nằm trên con đường Rạch Bùng Binh (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), tiệm bánh tiêu, bánh bao chiên này bán đến vài ngàn chiếc mỗi ngày. 35 năm giữ nghề, người con gái nay nối nghiệp mẹ vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống, vừa sáng tạo thêm nhiều món khiến khách xếp hàng dài chờ mua.

Suốt hơn 35 năm qua, tiệm “Bánh tiêu Tân Định 1990” (địa chỉ tại đường Rạch Bùng Binh, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách Sài Gòn.

Tiêm bánh bao chiên 35 năm "mẹ truyền con nối": Từ xe bánh nhỏ đến thương hiệu độc quyền

Ban đầu, tiệm bánh do bà Nguyễn Thị Hoa (64 tuổi) hay còn được gọi thân thương là má Hoa bán bên hông nhà thờ Tân Định. Sau nhiều lần chuyển mặt bằng, bà vẫn giữ nguyên tên cũ để lưu lại ký ức, khách quen năm nào cũng vì thế mà tìm đến mua.

Thấy mẹ đã lớn tuổi, lại gắn bó với nghề từ nhỏ, chị Nguyễn Trường Như Hoài - con gái út của bà Hoa - đã quyết định nối nghiệp, tiếp tục giữ lấy hương vị đã nuôi sống cả gia đình suốt mấy chục năm.

- Ảnh 1.

Những chiếc bánh bao hấp dẫn vừa được chiên xong

ẢNH: THU GIANG

 

Cơm tấm 'âm phủ' chỉ bán giờ đi ngủ: 12 người tay làm không xuể

Tồn tại suốt 38 năm trên đường Hậu Giang (phường Bình Tây, TP.HCM), quán cơm tấm đặc biệt mang tên "âm phủ" chỉ mở bán từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Dù là giữa đêm, khách vẫn xếp hàng đông nghịt, chủ quán cùng 11 người làm tay không kịp nghỉ để phục vụ thực khách.

