Tiệm bánh bao chiên "mẹ truyền con nối": Từ xe bánh nhỏ đến thương hiệu độc quyền

Suốt hơn 35 năm qua, tiệm “Bánh tiêu Tân Định 1990” (địa chỉ tại đường Rạch Bùng Binh, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách Sài Gòn.

Tiêm bánh bao chiên 35 năm "mẹ truyền con nối": Từ xe bánh nhỏ đến thương hiệu độc quyền

Ban đầu, tiệm bánh do bà Nguyễn Thị Hoa (64 tuổi) hay còn được gọi thân thương là má Hoa bán bên hông nhà thờ Tân Định. Sau nhiều lần chuyển mặt bằng, bà vẫn giữ nguyên tên cũ để lưu lại ký ức, khách quen năm nào cũng vì thế mà tìm đến mua.

Thấy mẹ đã lớn tuổi, lại gắn bó với nghề từ nhỏ, chị Nguyễn Trường Như Hoài - con gái út của bà Hoa - đã quyết định nối nghiệp, tiếp tục giữ lấy hương vị đã nuôi sống cả gia đình suốt mấy chục năm.