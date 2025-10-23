Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cơm tấm ‘âm phủ’ chỉ bán giờ đi ngủ: 12 người tay làm không xuể
Video Đời sống

Cơm tấm ‘âm phủ’ chỉ bán giờ đi ngủ: 12 người tay làm không xuể

Thu Giang
Thu Giang
23/10/2025 06:15 GMT+7

Tồn tại suốt 38 năm trên đường Hậu Giang (phường Bình Tây, TP.HCM), quán cơm tấm đặc biệt mang tên “âm phủ” chỉ mở bán từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Dù là giữa đêm, khách vẫn xếp hàng đông nghịt, chủ quán cùng 11 người làm tay không kịp nghỉ để phục vụ thực khách.

Ở thời điểm mà nhiều hàng quán đã đóng cửa, thì quán cơm tấm 178 hay có tên gọi đặc biệt là cơm tấm “âm phủ” hay cơm tấm “ma” trên đường Hậu Giang (thuộc phường Bình Tây, TP.HCM) mới bắt đầu mở bán. Suốt 38 năm qua, quán cơm tấm đặc biệt này vẫn sáng đèn từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng, phục vụ hàng trăm lượt khách mỗi đêm.

Cơm tấm ‘âm phủ’ chỉ bán giờ đi ngủ: 12 người tay làm không xuể

Sở dĩ có cái tên “cơm tấm ma” hay “cơm tấm âm phủ” là do người dân đặt cho quán từ nhiều năm trước. Cái tên vừa lạ lẫm vừa gợi sự hiếu kỳ ấy ra đời từ chính khung giờ mở bán đặc biệt của quán. Không biển hiệu, không bảng quảng cáo nhưng quán cơm tấm này lại níu chân thực khách tìm đến để lấp đầy chiếc bụng đói và xua đi cơn mệt mỏi sau một ngày dài. Từ người lao động, tài xế, tiểu thương buôn bán hay người đi chơi khuya, thậm chí có cả những vị khách gắn bó với quán suốt hàng chục năm.

Cơm tấm ‘âm phủ’ chỉ bán giờ đi ngủ: 12 người tay làm không xuể - Ảnh 1.

Quán cơm tấm chỉ mở bán từ 10 giờ đêm mỗi ngày

ẢNH: THU GIANG

 

