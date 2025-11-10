Từng ngại vì gàu - sau 7 ngày lột xác, chàng trai khiến cả TikTok hỏi tới tấp

Trong clip, nhân vật chính cho biết anh từng rất khó chịu vì tình trạng da đầu bong tróc, thậm chí xuất hiện vùng đỏ quanh chân tóc và lan sang một số khu vực trên mặt. Anh chia sẻ đã thử nhiều cách chăm sóc và chi khá nhiều tiền nhưng kết quả không được như mong đợi. Sau thời gian dùng nhiều loại dầu gội nhưng không phù hợp, anh quyết định chuyển sang trải nghiệm dầu gội dược liệu theo lời giới thiệu của bạn bè.

Dầu gội sạch gàu Antisol NGUỒN: ICARE PHARMA

Sau một thời gian sử dụng, anh cho biết tình trạng vảy gàu giảm đáng kể, tóc đỡ bết và cảm giác khó chịu trên da đầu cũng dịu đi. Nhờ hiệu ứng lan truyền, nhiều người xem đã nhanh chóng "truy lùng" sản phẩm xuất hiện trong video. Được biết đó là dầu gội dược liệu Antisol của iCare Pharma, sản phẩm phát triển tại Việt Nam theo hướng sử dụng chiết xuất Neem, Gurjun cùng các thành phần có khả năng hỗ trợ làm sạch da đầu và giảm bong tróc vảy.

Hiện đoạn video vẫn tiếp tục lan truyền mạnh, trở thành đề tài được quan tâm trong cộng đồng chăm sóc tóc tự nhiên.

