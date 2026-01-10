Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM se lạnh hiếm thấy, khách Tây vẫn khen 'ấm áp, dễ chịu'
Video Đời sống

TP.HCM se lạnh hiếm thấy, khách Tây vẫn khen 'ấm áp, dễ chịu'

Võ Hiếu
10/01/2026 08:12 GMT+7

Tối 9.1, thời tiết TP.HCM tiếp tục giảm nhiệt, cái lạnh xuất hiện rõ vào chiều tối và ban đêm. Trong khi nhiều người dân thành phố lo ngại các vấn đề sức khỏe và bất tiện sinh hoạt do lạnh đột ngột, không ít du khách quốc tế lại đánh giá đây là thời tiết dễ chịu, thuận lợi cho việc tham quan, du lịch.

Tối 9.1, thời tiết TP.HCM tiếp tục giảm nhiệt so với ban ngày. Cái lạnh xuất hiện rõ hơn vào chiều tối và ban đêm.

TP.HCM se lạnh hiếm thấy, khách Tây vẫn khen 'ấm áp, dễ chịu'

Với nhiều người dân TP.HCM, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến sinh hoạt hàng ngày bị xáo trộn. Việc phải mặc thêm áo ấm, hạn chế ra đường ban đêm hay lo ngại các bệnh liên quan đến đường hô hấp trở thành mối quan tâm rõ rệt, nhất là với người lớn tuổi và những người làm việc ngoài trời.

TP.HCM se lạnh hiếm thấy, khách Tây vẫn khen 'ấm áp, dễ chịu'- Ảnh 1.

Nhiều người dân trùm kín khi ra đường

ẢNH: VÕ HIẾU

Trong khi đó, với nhiều du khách nước ngoài đang có mặt tại TP.HCM, thời tiết này vẫn được coi là "nóng". Nhiệt độ hiện tại được họ đánh giá là dễ chịu, thậm chí ấm áp khi so sánh với mùa đông khắc nghiệt tại quê nhà.

TP.HCM se lạnh hiếm thấy, khách Tây vẫn khen 'ấm áp, dễ chịu'- Ảnh 2.

Nhiều du khách nước ngoài đến với TP.HCM cảm thấy thích thú với thời tiết se lạnh này,

ẢNH: VÕ HIẾU

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, không khí lạnh vẫn đang chi phối thời tiết Nam bộ, khiến TP.HCM tiếp tục lạnh hơn vào đêm 9.1. Trong ngày 10.1 và ngày 11.1, nền nhiệt ban đêm và sáng sớm duy trì ở mức thấp, ban ngày nắng nhẹ nhưng không còn oi bức. Cơ quan khí tượng cảnh báo, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể làm gia tăng nguy cơ cảm cúm, viêm đường hô hấp, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Người dân được khuyến nghị giữ ấm cơ thể và hạn chế tiếp xúc với lạnh sâu vào ban đêm.

