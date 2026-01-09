Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM trở lạnh: Người thích thú, người lo đổ bệnh
Video Đời sống

TP.HCM trở lạnh: Người thích thú, người lo đổ bệnh

Nguyễn Thúy An - Khánh Ngân - Võ Hiếu
09/01/2026 11:33 GMT+7

Tối 8.1, thời tiết TP.HCM chuyển lạnh rõ rệt, nền nhiệt giảm sâu so với thường ngày sau những cơn mưa trái mùa. Đến sáng sớm 9.1, nhiệt độ đo được là 17 độ C và là ngày lạnh nhất từ đầu mùa.

Se lạnh bất ngờ, TP.HCM dễ chịu hơn nhưng tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe

Tối 8.1, thời tiết TP.HCM bất ngờ chuyển lạnh rõ rệt sau những ngày xuất hiện những cơn mưa trái mùa. Nền nhiệt giảm sâu so với những ngày trước đó, mang lại cảm giác se lạnh hiếm thấy giữa đô thị vốn quen thuộc với thời tiết nắng nóng quanh năm.

TP.HCM trở lạnh: Người thích thú, người lo đổ bệnh

Sự thay đổi này nhanh chóng tạo nên không khí dễ chịu trên nhiều tuyến phố. Khi cái nóng thường nhật tạm lùi lại, người dân thoải mái hơn khi ra đường, vui chơi, dạo phố hay làm việc ngoài trời, đặc biệt là vào chiều tối.

TP . HCM lạnh bất ngờ khiến người dân thích thú và lo ngại đổ bệnh - Ảnh 1.

Thời tiết tối 8.1 se lạnh khiến nhiều người dân sinh sống ở TP.HCM thích thú, thoải mái hơn khi ra đường vui chơi, dạo phố

ẢNH: VÕ HIẾU

Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng với đợt lạnh đột ngột này. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày, đêm khiến nhiều người chưa kịp thích nghi, đặc biệt là người làm việc khuya, người lớn tuổi hoặc có sức đề kháng yếu.

TP . HCM lạnh bất ngờ khiến người dân thích thú và lo ngại đổ bệnh - Ảnh 2.

Rất nhiều người dân cho biết việc trời trở lạnh đột ngột khiến nhiều người chưa kịp thích nghi, dẫn đến các bệnh về đường hô hấp

ẢNH: VÕ HIẾU

Mức nhiệt thấp hiếm thấy, có thể còn kéo dài

Đến sáng 9.1, trời lạnh sâu so với những ngày trước. Nhiều người dân TP.HCM và các địa phương ở Nam bộ thích thú chia sẻ thông tin với bạn bè và trên mạng xã hội về mức nhiệt độ thấp kỷ lục hiển thị trên màn hình điện thoại của mình.

TP . HCM lạnh bất ngờ khiến người dân thích thú và lo ngại đổ bệnh - Ảnh 3.

Sáng 9.1, thời tiết ở TP.HCM và khu vực Nam Bộ trời lanh sâu so với những ngày trước. Nhiều người dân phải khoác lên mình những chiếc áo ấm và khăn quàng cổ khi ra đường

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết: Hôm nay là ngày lạnh nhất kể từ đầu mùa, mức nhiệt này có thể tiếp tục duy trì một vài ngày tới. Sau đó, các đợt không khí lạnh mới tăng cường có thể khiến Nam bộ và TP.HCM tiếp tục lạnh sâu như hiện tại. Vì giai đoạn này đang vào cao điểm mùa đông ở khu vực phía bắc, không khí lạnh cường độ mạnh tăng cường sâu xuống phía nam và ảnh hưởng đến Nam bộ.

Năm nay có nhiều đợt lạnh sâu như vậy là do ảnh hưởng của La Nina. Gần nhất vào năm 1995, khi La Nina hoạt động mạnh khiến nhiệt độ ở TP.HCM thấp nhất xuống 16 - 17 độ C.

Người Hà Nội trắng đêm mưu sinh trong giá rét cắt da thịt

Người Hà Nội trắng đêm mưu sinh trong giá rét cắt da thịt

Đầu tháng 1.2026, Hà Nội chính thức đón những ngày rét đậm với nhiệt độ giảm sâu xuống 10 độ C. Trong khi phố phường chìm vào giấc ngủ để tránh cái lạnh, vẫn có những người lao động miệt mài mưu sinh, giữ cho nhịp chảy của thành phố được vẹn nguyên.

