Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 9 ngày liên tục: Dân mạng háo hức đếm ngược

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đây là kỳ nghỉ dài nhất và được nhiều người mong chờ nhất trong năm với 9 ngày liên tiếp. Theo phương án được phê duyệt, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết.

Trên mạng xã hội, nhiều người đang háo hức "đếm ngược" tới ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: CAO AN BIÊN

Cụ thể, kỳ nghỉ chính thức bắt đầu từ thứ hai, ngày 16.2.2026 (tức 29 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20.2.2026 (tức mùng 4 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Do kỳ nghỉ này nằm trọn giữa 2 ngày cuối tuần, tổng số ngày nghỉ được kéo dài lên 9 ngày liên tục, từ 14.2 đến 22.2.2026 (tức từ 27 tháng chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Bao nhiêu ngày nữa chính thức nghỉ tết?

Năm 2026 được xác định là năm Bính Ngọ, tức năm con ngựa theo lịch âm. Thời gian của năm Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 17.2.2026 và kết thúc vào ngày 5.2.2027 theo dương lịch.

So với năm trước đó là Ất Tỵ (năm con rắn), năm 2026 đánh dấu sự chuyển tiếp từ địa chi Tỵ sang Ngọ, đồng thời thiên can chuyển từ Ất sang Bính. Năm Bính Ngọ có 354 ngày, sau đó, ngày 6.2.2027 sẽ chính thức bắt đầu năm Đinh Mùi 2027.

Ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ tết Bính Ngọ là 14.2.2026, nhằm ngày 27 tháng chạp, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Ngày này nằm trong tiết Lập xuân.

Mùng 1 tết Bính Ngọ là ngày 17.2.2026 dương lịch, theo cách gọi can chi trong lịch âm là ngày ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Tiết Lập xuân sắp tới sẽ bắt đầu vào năm Ất Tỵ và kéo dài tới đầu năm Bính Ngọ ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày cuối cùng của lịch nghỉ tết Bính Ngọ là 22.2.2026, nhằm ngày mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Ngày này lại năm trong tiết Vũ thủy, có ý nghĩa là "ẩm ướt". Trước đó, tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 18.2.2026, nhằm ngày mùng 2 tháng giêng năm Bính Ngọ.

Nếu tính từ ngày 9.1.2026 hôm nay, còn 36 ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu vào ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ và còn 39 ngày nữa sẽ là mùng 1 Tết Nguyên đán.