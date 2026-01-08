Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tiết Tiểu hàn kéo dài tới 11 ngày nữa, người Việt cần lưu ý gì?

Cao An Biên
Cao An Biên
08/01/2026 05:15 GMT+7

Người Việt đang trải qua tiết khí Tiểu hàn, tiết khí thứ 23 trong tổng 24 tiết khí trong năm. Tiết khí này có đặc điểm gì?

Tiết khí Tiểu hàn bắt đầu vào ngày 5.1 và kết thúc vào ngày 19.1 dương lịch. Hôm nay là ngày 8.1, như vậy chỉ còn 11 ngày nữa, tiết khí này sẽ chính thức kết thúc. Ngay hôm sau 20.1, tiết khí cuối cùng trong năm là Đại hàn sẽ tiếp nối.

Tiết Tiểu hàn kéo dài tới 11 ngày nữa, người Việt cần lưu ý gì? - Ảnh 1.

Tiết khí Tiểu hàn đánh dấu thời tiết trở nên lạnh hơn

ẢNH: THANH TÙNG

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Thời tiết của tiết khí Tiểu hàn thế nào?

Tiểu hàn có ý nghĩa là "rét nhẹ". Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Tiểu hàn ứng với kinh độ mặt trời bằng 285°.

Trong tiết Tiểu hàn, điểm mặt trời trực tiếp dần dần di chuyển về phía nam, khiến nhiệt độ ở bán cầu Bắc dần dần giảm. Vào thời điểm này, nhiệt độ ở nhiều khu vực giảm xuống mức thấp nhất trong năm.

Trong tiết Tiểu hàn, ở các tỉnh miền Bắc, hoạt động không khí lạnh diễn ra thường xuyên, nhưng độ ẩm tương đối thấp, do đó lượng mưa thường ít. Trong điều kiện khí hậu như vậy, bề mặt đất dễ bị khô, điều này có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của cây trồng.

Ngay trong ngày đầu tiên của tiết Tiểu hàn 5.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã dự báo không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, vùng núi cao miền Bắc rét 5oC, ảnh hưởng đến các nơi ở Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Tiết Tiểu hàn kéo dài tới 11 ngày nữa, người Việt cần lưu ý gì? - Ảnh 2.

Sau tiết Tiểu hàn là tiết Đại hàn, một đợt lạnh giá khắc nghiệt hơn nữa

Ngày 7.1 mới đây, miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh. Tiết Tiểu hàn, người Việt sống ở những vùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cần lưu ý giữ ấm cho cơ thể, có chế độ ăn uống phù hợp.

Sau tiết Tiểu hàn là tiết Đại hàn, một đợt lạnh giá khắc nghiệt hơn nữa, ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất cây trồng và vật nuôi. Rét đậm rét hại có thể ảnh hưởng tới trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp đòi hỏi người nông dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh rét cho cây trồng, vật nuôi tránh thiệt hại.

