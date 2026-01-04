Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay 4.1 là chủ nhật đầu tiên năm 2026: Ngày gì mà nhiều người quan tâm?

Cao An Biên
Cao An Biên
04/01/2026 07:12 GMT+7

Mạng xã hội đang dành sự quan tâm đặc biệt tới ngày hôm nay 4.1, chủ nhật đầu tiên năm 2026. Vì sao vậy?

Theo dương lịch hôm nay là chủ nhật cuối tuần, ngày 4.1, là ngày chủ nhật đầu tiên năm 2026. Theo lịch âm hôm nay là 16 tháng 11, còn gọi là ngày Mậu Dần, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ.

Hôm nay 4.1 là chủ nhật đầu tiên năm 2026: Ngày gì mà nhiều người quan tâm?- Ảnh 1.

Hôm nay là chủ nhật, ngày 4.1.2026

ẢNH: AI

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng người Việt Nam đón tiết khí Đông chí, trước khi chính thức bắt đầu tiết Tiểu hàn vào ngày mai, 5.1. Hôm qua, người Việt vừa trải qua ngày rằm tháng 11 âm lịch, tức 15 tháng 11, còn gọi là ngày Đinh Sửu, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ.

Trong hôm qua, đêm rằm tháng 11, người Việt đã có cơ hội chiêm ngưỡng cùng lúc hai hiện tượng đặc biệt trên bầu trời, là siêu trăng đầu tiên của năm 2026 và mưa sao băng cực đại đầu tiên năm nay, mưa sao băng Quadrantids.

Vì sao ngày chủ nhật đầu tiên của năm được dân mạng quan tâm?

Mới đây, vào ngày 28.12.2025, mạng xã hội ngập tràn lời tạm biệt với ngày chủ nhật cuối cùng năm 2025 với những dòng viết đầy tình cảm, thì hôm nay 4.1.2026, cư dân mạng cũng dành nhiều sự quan tâm đặc biệt tới ngày này.

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi đây là ngày nghỉ lễ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài trong 4 ngày. Sau hôm nay, mọi người bắt đầu trở lại với cuộc sống thường nhật, đi học, đi làm trở lại.

Thậm chí, nhiều người bày tỏ sự "ám ảnh" dễ thương với ngày chủ nhật đầu tiên trong năm 2026 khi chưa sẵn sàng bắt nhịp lại với công việc. Một tài khoản chia sẻ vui: "Thông báo! Hôm nay là chủ nhật chán nhất của năm 2026", lập tức nhận về hơn 5.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Hôm nay 4.1 là chủ nhật đầu tiên năm 2026: Ngày gì mà nhiều người quan tâm?- Ảnh 2.

Mạng xã hội chia sẻ nhiều bài viết vui, hài hước về ngày chủ nhật đầu tiên năm 2026, cũng là ngày nghỉ cuối cùng kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 khiến nhiều người nuối tiếc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên dưới bài đăng, nhiều người cho biết sau kỳ nghỉ dài, họ đã nạp đủ năng lượng và sẵn sàng trở lại với công việc, trong khi một số người vẫn còn "dư âm" của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, vẫn còn… "muốn nghỉ thêm".

Tài khoản Nguyễn Bá Quang bình luận: "Nhanh thật! Mới đây mà đã chủ nhật, phải đi làm lại". "Ước gì bây giờ là ngày 1.1.2026", tài khoản Trần Diệu Hà bình luận vui. "Mai lại đi làm! Ráng cày tới Tết Nguyên đán. Cố lên!", Hoài Phương chia sẻ.

Chị Thanh Dung Lê (26 tuổi) sau kỳ nghỉ tết Tây ở quê vừa từ Đồng Tháp trở lại TP.HCM tối 3.11 để ổn định, sẵn sàng đi làm trở lại. Chị cho biết chủ nhật đầu tiên của năm 2026, chị tràn trề năng lượng.

"Mình lại cố gắng tiếp tục, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán đến rồi. Chúc mọi người một ngày chủ nhật an lành, di chuyển an toàn!", cô gái chia sẻ. Ngày chủ nhật đầu tiên năm 2026 của bạn thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

Tối nay 3.1, người Việt xem siêu trăng và mưa sao băng cực đại đầu tiên 2026

Tối nay 3.1, người Việt xem siêu trăng và mưa sao băng cực đại đầu tiên 2026

Ngay trong kỳ nghỉ tết dương lịch 2026, ngay tối nay 3.1, người Việt có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng đầu tiên 2026 xuất hiện cùng cực đại mưa sao băng đầu tiên của năm. Có gì thú vị?

Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người từ miền Tây trở lại TP.HCM sớm

Vườn hoa tết 'mới toanh' gây sốt ngay trung tâm TP.HCM: Đông người đổ về check-in

