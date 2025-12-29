Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Mega 6/45 của Vietlott tối chủ nhật cuối cùng của năm 2025

Phạm Hữu - Kim Huyền
29/12/2025 05:00 GMT+7

Tối 28.12, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, tuy nhiên không ghi nhận người trúng giải độc đắc nào nên số tiền cộng dồn hơn 15 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 ngày 28.12, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01451 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 01 – 02 – 07 – 16 – 31 – 37. Tuy nhiên, loại hình này không ghi nhận người trúng giải độc đắc nào trong tối đêm nay.

Do đó, số tiền giải độc đắc sau kỳ quay số tối 28.12 của loại hình xổ số Mega 6/45 tăng lên 15.013.882.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 16 người trúng; giải nhì trị giá 300.000 đồng có 822 người trúng… và các giải khác.

Trước đó, tối 24.12, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01449 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 15 – 19 – 31 – 35 – 43 – 45. Tuy nhiên, loại hình này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc trong đêm Giáng sinh.

Kết quả xổ số Mega 6/45 của Vietlott tối chủ nhật cuối cùng của năm 2025 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 28.12

Số tiền giả độc đắc sau kỳ quay số tối Giáng sinh của loại hình xổ số Mega 6/45 tăng lên 21.520.487.000 đồng. Ngay sau khi xác định có người trúng, số tiền giải độc đắc lập tức trở về con số ban đầu là 12 tỉ đồng. Đồng thời, người trúng thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

Cũng theo quy định, thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Ngoài ra, việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau ít nhất 60 phút kể từ khi kết quả quay số chính thức được công bố trên trang thông tin điện tử của Vietlott.

Xem thêm bình luận