Đêm Giáng sinh, có người trúng độc đắc 21,5 tỉ xổ số Mega 6/45 Vietlott

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 24.12, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01449 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 15 – 19 – 31 – 35 – 43 – 45. Tuy nhiên, loại hình này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc trong đêm Giáng sinh 24.12.

Số tiền giả độc đắc sau kỳ quay số tối nay của loại hình xổ số Mega 6/45 hiện tại lên đến 21.520.487.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 31 người trúng; có 1.310 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; giải ba trị giá 30.000 đồng có 21.043 người trúng.

Trước đó, tối 10.12, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01443 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 07 – 18 – 22 – 29 – 30 – 36. Đồng thời, loại hình này đã ghi nhận người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn lên đến 13.225.286.500đồng. Đây cũng là lần trúng độc đắc liên tiếp trong 2 kỳ mở thưởng 01442 và 01443.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 24.12

Ngay khi xác định có người trúng lập tức giải độc đắc trở lại con số ban đầu là 12 tỉ đồng. Theo quy định, người trúng thưởng sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.