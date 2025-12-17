Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 17.12, độc đắc cộng dồn 16,3 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 17.12, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01446 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 05 – 14 – 24 – 38 – 41 – 43. Loại hình này không ghi nhận người trúng giải độc đắc trong tối nay.

Do đó, sau kỳ quay số số tiền cộng dồn giải độc đắc của loại hình xổ số Mega 6/45 hiện tại lên đến 16.358.464.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 18 người trúng; có 1.094 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng và 16.881 giải ba trị giá 30.000 đồng.

Trước đó, tối 10.12, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01443 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 07 – 18 – 22 – 29 – 30 – 36. Đồng thời, loại hình này đã ghi nhận người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn lên đến 13.225.286.500 đồng. Đây cũng là lần trúng độc đắc liên tiếp trong 2 kỳ mở thưởng 01442 và 01443.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 17.12

Ngay khi xác định có người trúng lập tức giải độc đắc trở lại con số ban đầu là 12 tỉ đồng. Theo quy định, người trúng thưởng sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.