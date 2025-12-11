Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 11.12, giải độc đắc cộng dồn 99 tỉ

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 11.12, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01280 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 09 – 13 – 21 – 45 – 48 – 55 và số cộng thêm là 38.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 98.843.019.600 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 ghi nhận một người trúng với số tiền cộng dồn là 4.619.585.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 19 người trúng có 1.150 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Ngay khi xác định người trúng giải Jakpot 2, lập tức số tiền quay lại điểm xuất phát là 3 tỉ đồng. Người trúng giải này sẽ thực hiện việc đóng thuế thu nhập 10% theo quy định.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 11.12

Trước đó, hôm 25.10, Vietlott đã tổ chức trao thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ 01249 trị giá hơn 179 tỉ đồng cho anh N.V.H. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh N.V.H là người trúng thưởng Jackpot 1 với số tiền trúng thưởng là 179.058.846.000 đồng. Anh H. đã mua vé trên kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng số 120 đường Nguyễn Thị Định, phường An Hải, TP.Đà Nẵng.