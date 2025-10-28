Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott 28.10, người trúng 3,2 tỉ, độc đắc vẫn ‘vô chủ’

Phạm Hữu
Phạm Hữu
28/10/2025 20:56 GMT+7

Tối 28.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, tiền cộng dồn giải độc đắc Jackpot 1 tăng 43,7 tỉ đồng, Jackpot 2 có người trúng 3,2 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 28.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01261 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm nay là: 06 – 08 – 10 – 22 – 25 – 54 và số cộng thêm là 09.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 43.789.084.050 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 có một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 3.255.619.250 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 8 người trúng; có 942 người trúng giải nhì trị giá 500.00 đồng… và các giải khác.

Khi xác định có người trúng giải Jackpot 2 vào tối nay thì số tiền trúng thưởng sẽ quay về con số ban đầu là 3 tỉ đồng.

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott 28.10, người trúng 3,2 tỉ, độc đắc vẫn ‘vô chủ’ - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 28.10

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, hôm 21.10, Vietlott đã tổ chức lễ trao thưởng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 của kỳ quay số mở thưởng 01249 trị giá hơn 179 tỉ đồng cho anh N.V.H, giáo viên đang sinh sống tại Đà Nẵng.

Qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ kèm theo, anh H. là người trúng thưởng giải Jackpot 1 trị giá 179 tỉ đồng. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán số 120 Nguyễn Thị Định, phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng. Anh H. cho biết thường mua vé số tự chọn loại hình xổ số Power 6/55 và Mega 6/45 như một hình thức giải trí, mỗi lần chỉ khoảng 30.000 - 50.000 đồng.

Theo quy định, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 17,9 tỉ đồng (tương đương 10% phần giá trị vượt 10 triệu đồng) cho ngân sách Thành phố Đà Nẵng, là nơi phát hành vé, số tiền này được Vietlott khấu trừ ngay khi trả thưởng. Đây cũng là giải Jackpot 1 có giá trị lớn nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay.

