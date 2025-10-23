Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vé số Vietlott trúng gần 134 tỉ đồng bán ra tại Khánh Hòa

Phạm Hữu
Phạm Hữu
23/10/2025 12:09 GMT+7

Sáng 23.10, Vietlott thông báo đã xác định được tấm vé trúng thưởng giải độc đắc loại hình xổ số Mega 6/45 với số tiền gần 134 tỉ đồng được bán ra tại Khánh Hòa.

Theo đó, lúc 18 giờ 30, tối 22.10, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01422 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay kỳ này là: 05 – 11 – 12 – 24 – 28 – 44. Đồng thời, loại hình này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc.

Do đó, sau 24 kỳ quay số mở thưởng số tiền cộng dồn của người trúng giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 133.774.094.500 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 93 người trúng; có 4.758 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Ngay khi Vietlott công bố có người trúng giải độc đắc, ngay lập tức số tiền của giải độc đắc Mega 6/45 đã quay về con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Tối 22.10, có người trúng gần 134 tỉ đồng loại hình xổ số Mega 6/45

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đến sáng 23.10, Vietlott cũng thông báo kỳ quay số mở thưởng 1422, diễn ra vào tối ngày 22.10 này có 1 khách hàng trúng thưởng Jackpot trị giá 133.774.094.500 đồng tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo quy định, người trúng thưởng sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Đối với vé trúng thưởng có giá trị trên 10 tỉ đồng thì trụ sở chính tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng cho người lĩnh thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày Vietlott nhận được yêu cầu trả thưởng. Trường hợp người lĩnh thưởng yêu cầu trả thưởng tại chi nhánh thì chi nhánh tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng.

Hồ sơ, tài liệu tiếp nhận từ người lĩnh thưởng, bao gồm: vé trúng thưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định; giấy tờ tùy thân còn hiệu lực theo quy định của pháp luật (bản gốc) (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu) để kiểm tra, đối chiếu với thông tin ghi tại mặt sau của vé trúng thưởng; Giấy ủy quyền lĩnh thưởng hợp lệ đối với trường hợp ủy quyền lĩnh thưởng.

Xem thêm bình luận