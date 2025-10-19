Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 19.10, tiền cộng dồn lên đến 122 tỉ đồng

Phạm Hữu
19/10/2025 19:19 GMT+7

Tối 19.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, nhưng chưa ghi nhận người trúng. Giải độc đắc cộng dồn hơn 122 tỉ đồng.

Vào lúc 18 giờ 30 hôm nay 19.10, Vietlott công bố kết quả quay số mở thưởng kỳ 1421 của xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay gồm: 16 – 17 – 25 – 26 – 28 – 37. Tuy nhiên, không có người trúng giải độc đắc trong kỳ quay này. 

Do đó, sau 23 kỳ quay số mở thưởng (tính từ kỳ 1399) số tiền cộng dồn giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 122.200.134.500 đồng. Trong khi đó, hệ thống ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 101 người trúng; có 3.249 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, vào ngày 17.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01420 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay lần này là: 15 – 17 – 18 – 26 – 31 – 42. Tuy nhiên, chưa ghi nhận người trúng giải độc đắc nào.

Kết quả xổ số xổ số Mega 6/45 vào tối 19.10

Do đó, số tiền cộng dồn giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 112.369.722.000 đồng. Vào lần quay này, hệ thống ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 87 người trúng; có 3.637 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Gần nhất, vào ngày 27.8, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo có 1 người trúng giải độc đắc của kỳ quay thưởng 1398 với số tiền hơn 48 tỉ đồng. Bộ số trúng thưởng vào tối 27.8 là: 03 – 11 – 18 – 39 – 40 – 42. Sau đó, Vietlott cũng thông báo tờ vé số trúng thưởng này được bán ra tại TP.HCM.

