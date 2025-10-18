Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 18.10, hơn 36 tỉ đồng chờ người trúng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
18/10/2025 19:58 GMT+7

Tối 18.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, tuy nhiên không xuất hiện người trúng giải độc đắc, tiền cộng dồn lên hơn 36 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 18.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01254 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 05 – 16 – 19 – 21 – 38 – 43 và số cộng thêm là 50.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 36.097.198.950 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng, cho nên với số tiền cộng dồn là 3.496.774.550 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 21 người trúng; có 754 người trúng giải nhì trị giá 500.00 đồng; có 13.531 người trúng giải 3 với số tiền 50.000 đồng và các giải khác.

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng vào tối 11.10, xổ số Power 6/55 ghi nhận người trúng giải giải Jackpot 2 với số tiền cộng dồn là 3.564.418.400 đồng. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 11.10 là: 03 – 07 – 26 – 43 – 44 – 46 và số cộng thêm là 25.

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 18.10, hơn 36 tỉ đồng chờ người trúng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 18.10

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 9 người trúng; có 445 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Cũng theo Vietlott, thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởn: là 60 ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

