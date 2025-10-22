Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 22.10, một người trúng gần 134 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 22.10, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01422 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 05 – 11 – 12 – 24 – 28 – 44. Loại hình này đã ghi nhận có một người trúng giải độc đắc.

Do đó, sau 24 kỳ quay số mở thưởng số tiền cộng dồn của người trúng giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 133.774.094.500 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 93 người trúng; có 4.758 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, hôm 19.10, Vietlott công bố kết quả quay số mở thưởng kỳ 1421 của xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay gồm: 16 – 17 – 25 – 26 – 28 – 37. Tuy nhiên, không có người trúng giải độc đắc trong kỳ quay này.

Kết quả xổ số Mega 6/45 vào tối 22.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Do đó, sau 23 kỳ quay số mở thưởng (tính từ kỳ 1399) số tiền cộng dồn giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 122.200.134.500 đồng. Trong khi đó, hệ thống ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 101 người trúng; có 3.249 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Gần đây, vào ngày 27.8, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo có 1 người trúng giải độc đắc của kỳ quay thưởng 1398 với số tiền hơn 48 tỉ đồng. Bộ số trúng thưởng vào tối 27.8 là: 03 – 11 – 18 – 39 – 40 – 42. Sau đó, Vietlott cũng thông báo tờ vé số trúng thưởng này được bán ra tại TP.HCM.