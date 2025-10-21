Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 21.10, tiền cộng dồn lên hơn 37 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 21.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01258 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 03 – 11 – 12 – 14 – 22 – 40 và số cộng thêm là 41.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 37.705.495.800 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng, cho nên với số tiền cộng dồn là 3.675.474.200 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 14 người trúng; có 947 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng vào tối 11.10 sản phẩm xổ số Power 6/55 ghi nhận người trúng giải giải Jackpot 2 với số tiền cộng dồn là 3.564.418.400 đồng.

kết quả xổ số Power 6/55 tối nay ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm 11.10 là: 03 – 07 – 26 – 43 – 44 – 46 và số cộng thêm là 25.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 9 người trúng; có 445 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Cũng theo Vietlott, thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.