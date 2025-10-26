Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 26.10, 15 tỉ đồng chưa tìm được 'chủ nhân'

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 26.10, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01424 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 18 – 30 – 34 – 42 – 43 – 45.

Do đó, sau 2 kỳ quay số mở thưởng từ khi có người trúng độc đắc gần 134 tỉ đồng thì số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Mega 6/45 hiện tại lên đến 15.470.391.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 11 người trúng; có 932 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, tối 22.10, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01422 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay kỳ này là: 05 – 11 – 12 – 24 – 28 – 44. Đồng thời, loại hình này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của người trúng giải độc đắc của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 133.774.094.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 93 người trúng; có 4.758 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Mega 6/45 vào tối 26.10 ẢNH: PHẠM HỮU





Đến sáng 23.10, Vietlott cũng thông báo kỳ quay số mở thưởng 01422, diễn ra vào tối ngày 22.10 này có 1 khách hàng trúng thưởng Jackpot trị giá 133.774.094.500 đồng tại tỉnh Khánh Hòa.