Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 26.10, 15 tỉ đồng chưa tìm được 'chủ nhân'

Phạm Hữu
Phạm Hữu
26/10/2025 21:17 GMT+7

Tối 26.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, không ghi nhận người trúng nên tiền cộng dồn lên hơn 15 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 26.10, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01424 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 18 – 30 – 34 – 42 – 43 – 45. 

Do đó, sau 2 kỳ quay số mở thưởng từ khi có người trúng độc đắc gần 134 tỉ đồng thì số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Mega 6/45 hiện tại lên đến 15.470.391.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 11 người trúng; có 932 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, tối 22.10, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01422 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay kỳ này là: 05 – 11 – 12 – 24 – 28 – 44. Đồng thời, loại hình này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của người trúng giải độc đắc của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 133.774.094.500 đồng. 

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 93 người trúng; có 4.758 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 26.10, 15 tỉ đồng chưa tìm được ‘chủ nhân’ - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 vào tối 26.10

ẢNH: PHẠM HỮU


Đến sáng 23.10, Vietlott cũng thông báo kỳ quay số mở thưởng 01422, diễn ra vào tối ngày 22.10 này có 1 khách hàng trúng thưởng Jackpot trị giá 133.774.094.500 đồng tại tỉnh Khánh Hòa.

Tin liên quan

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 23.10, giải độc đắc lên 40 tỉ đồng

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 23.10, giải độc đắc lên 40 tỉ đồng

Tối 23.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, tiền cộng dồn giải độc đắc Jackpot 1 tăng gần 40 tỉ đồng vì không có người trúng.

Vé số Vietlott trúng gần 134 tỉ đồng bán ra tại Khánh Hòa

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 22.10, một người trúng gần 134 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

Xổ số Mega 6/45 kết quả xổ số Vietlott xổ số tự chọn Mega 6/45
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận