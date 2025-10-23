Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 23.10, không có người trúng 40 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
23/10/2025 20:04 GMT+7

Tối 23.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, tiền cộng dồn giải độc đắc Jackpot 1 tăng gần 40 tỉ đồng vì không có người trúng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 23.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01259 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm nay là: 08 – 10 – 21 – 48 – 49 – 50 và số cộng thêm là 40.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 39.936.636.300 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng, cho nên với số tiền cộng dồn là 3.923.378.700 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 7 người trúng; có 504 người trúng giải nhì trị giá 500.00 đồng… và các giải khác.

Trước đó, hôm 21.10, Vietlott đã tổ chức lễ trao thưởng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 của kỳ quay số mở thưởng 01249 trị giá hơn 179 tỉ đồng cho anh N.V.H, giáo viên đang sinh sống tại Đà Nẵng.

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 23.10, không có người trúng 40 tỉ đồng- Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 23.10

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ kèm theo, anh H. là người trúng thưởng giải Jackpot 1 trị giá 179 tỉ đồng. Tấm vé số may mắn được phát hành tại điểm bán số 120 Nguyễn Thị Định, phường An Hải, TP.Đà Nẵng. Anh H. cho biết thường mua vé số tự chọn Power 6/55 và Mega 6/45 như một hình thức giải trí, mỗi lần chỉ khoảng 30.000 - 50.000 đồng.

Theo quy định, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 17,9 tỉ đồng (tương đương 10% phần giá trị vượt 10 triệu đồng) cho ngân sách TP.Đà Nẵng, là nơi phát hành vé, số tiền này được Vietlott khấu trừ ngay khi trả thưởng. Đây cũng là giải Jackpot 1 có giá trị lớn nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Tin liên quan

Vé số Vietlott trúng gần 134 tỉ đồng bán ra tại Khánh Hòa

Vé số Vietlott trúng gần 134 tỉ đồng bán ra tại Khánh Hòa

Sáng 23.10, Vietlott thông báo đã xác định được tấm vé trúng thưởng giải độc đắc loại hình xổ số Mega 6/45 với số tiền gần 134 tỉ đồng được bán ra tại Khánh Hòa.

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 22.10, một người trúng gần 134 tỉ đồng

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 21.10, tiền cộng dồn lên hơn 37 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

xổ số Power 6/55 Vietlott xổ số tự chọn kết quả xổ số Power 6/55
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận