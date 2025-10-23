Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 23.10, không có người trúng 40 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 23.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01259 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm nay là: 08 – 10 – 21 – 48 – 49 – 50 và số cộng thêm là 40.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 39.936.636.300 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng, cho nên với số tiền cộng dồn là 3.923.378.700 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 7 người trúng; có 504 người trúng giải nhì trị giá 500.00 đồng… và các giải khác.

Trước đó, hôm 21.10, Vietlott đã tổ chức lễ trao thưởng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 của kỳ quay số mở thưởng 01249 trị giá hơn 179 tỉ đồng cho anh N.V.H, giáo viên đang sinh sống tại Đà Nẵng.

Kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 23.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ kèm theo, anh H. là người trúng thưởng giải Jackpot 1 trị giá 179 tỉ đồng. Tấm vé số may mắn được phát hành tại điểm bán số 120 Nguyễn Thị Định, phường An Hải, TP.Đà Nẵng. Anh H. cho biết thường mua vé số tự chọn Power 6/55 và Mega 6/45 như một hình thức giải trí, mỗi lần chỉ khoảng 30.000 - 50.000 đồng.

Theo quy định, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 17,9 tỉ đồng (tương đương 10% phần giá trị vượt 10 triệu đồng) cho ngân sách TP.Đà Nẵng, là nơi phát hành vé, số tiền này được Vietlott khấu trừ ngay khi trả thưởng. Đây cũng là giải Jackpot 1 có giá trị lớn nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay.