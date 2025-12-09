Kết quả xổ số Power 6/55 tối 9.12, giải độc đắc tiến sát 100 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 9.12, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01278 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 14 – 21 – 26 – 27 – 31 – 43 và số cộng thêm là 42.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 94.702.633.950 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 không ghi nhận người trúng nên số tiền cộng dồn là 4.159.542.650 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 37 người trúng có 1.380 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 9.12

Trước đó, hôm 25.10, Vietlott đã tổ chức trao thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ 01249 trị giá hơn 179 tỉ đồng cho anh N.V.H. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh N.V.H là người trúng thưởng Jackpot 1 với số tiền trúng thưởng là 179.058.846.000 đồng.

Anh H. đã mua vé trên kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng số 120 đường Nguyễn Thị Định, phường An Hải, TP.Đà Nẵng.

Anh N.V.H hiện là giáo viên và đang sinh sống tại TP.Đà Nẵng, có thói quen mua vé số giải trí. Mỗi lần, anh mua 30.000 đồng cho xổ số tự chọn Power 6/55 và 20.000 đồng cho xổ số tự chọn Mega 6/45 nhưng thường sau vài lần mua thì mới lấy ra dò.