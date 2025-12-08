Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 7.12, có người trúng 18,2 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm qua 7.12, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01442 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 01 – 05 – 23 – 28 – 29 – 43. Đồng thời, loại hình này đã ghi nhận người trúng giải độc đắc.

Do đó, sau kỳ quay số số tiền cộng dồn giải độc đắc của loại hình xổ số Mega 6/45 hiện tại lên đến 18.256.864.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 20 người trúng; có 899 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Ngay khi xác định có người trúng lập tức giải độc đắc trở lại con số ban đầu là 12 tỉ đồng. Theo quy định, người trúng thưởng sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 7.12

Tối 28.11, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01438 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay kỳ này là: 02 – 09 – 17 – 23 – 39 – 41. Đồng thời, loại hình này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc với số tiền là 61.756.239.000 tỉ đồng.

Ngay sau đó, Vietlott cũng xác định vé trúng độc đắc hơn 61,7 tỉ đồng này được bán ra ở Hà Nội.