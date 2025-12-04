Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 4.12, độc đắc 87,8 tỉ đồng vẫn chờ chủ

Phạm Hữu
Phạm Hữu
04/12/2025 20:14 GMT+7

Tối 4.12, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, không ghi nhận người trúng độc đắc nào nên số tiền cộng dồn tăng đến 87,8 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 4.12, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01276 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 10 - 29 - 32 - 33 - 44 - 53 và số cộng thêm là 14.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/5587.887.521.200 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 không ghi nhận người trúng nên số tiền cộng dồn là 3.402.307.900 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 9 người trúng có 820 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott 4.12, độc đắc 87,8 tỉ đồng vẫn chờ chủ - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 4.12

Trước đó, hôm 25.10, Vietlott đã tổ chức trao thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ 01249 trị giá hơn 179 tỉ đồng cho anh N.V.H. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh N.V.H là người trúng thưởng Jackpot 1 với số tiền trúng thưởng là 179.058.846.000 đồng. Anh H. đã mua vé trên kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng ở phường An Hải, TP.Đà Nẵng.

Anh N.V.H. hiện là giáo viên và đang sinh sống tại TP.Đà Nẵng. Anh H. có thói quen giải trí hàng bằng mua vé số. Mỗi lần, anh mua 30.000 đồng cho xổ số tự chọn Power 6/55 và 20.000 đồng cho xổ số tự chọn Mega 6/45 nhưng thường sau vài lần mua thì mới lấy ra dò.

