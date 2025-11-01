Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott 1.11, có người trúng 3,4 tỉ giải Jackpot 2

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 1.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01263 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 07 – 11 – 28 – 29 – 31 – 33 và số cộng thêm là 08.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 48.225.227.700 đồng. Trong khi đó, giải Jackpot 2 ghi nhận có một người trúng thưởng 3.492.904.850 đồng.

Hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 16 người trúng có 849 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Khi xác định có người trúng giải Jackpot 2 vào tối nay thì số tiền trúng thưởng sẽ quay về con số ban đầu là 3 tỉ đồng.

Kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 1.11 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, hôm 30.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01260 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 20 – 23 – 35 – 41 – 47 – 55 và số cộng thêm là 37.

Trong phiên xổ số tối 30.10 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 46.373.178.900 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng nên số tiền cộng dồn là 3.287.121.650 đồng.

Theo Vietlott, người trúng thưởng giải Jackpot 1 và 2 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10% trên tổng mức tiền trúng thưởng.