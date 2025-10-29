Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 29.10, 17,2 tỉ chờ người may mắn

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 29.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01425 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay đêm nay là: 07 – 26 – 35 – 39 – 41 – 42. Loại hình này không ghi nhận người trúng giải độc đắc.

Do đó, sau kỳ quay số mở thưởng tối nay thì số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Mega 6/45 hiện tại lên đến 17.232.704.500 đồng. Trong khi đó, hệ thống ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 26 người trúng; có 1.003 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, tối 22.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01422 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay kỳ này là: 05 – 11 – 12 – 24 – 28 – 44. Loại hình này có một người trúng giải độc đắc.

Kết quả xổ số Mega 6/45 vào tối 29.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo quy định, người trúng thưởng sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.