Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 30.10, tiền cộng dồn lên 46,3 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 30.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01260 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 20 – 23 – 35 – 41 – 47 – 55 và số cộng thêm là 37.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 46.373.178.900 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng nên số tiền cộng dồn là 3.287.121.650 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 5 người trúng; có 511 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, vào tối 28.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01259 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 06 – 08 – 10 – 22 – 25 – 54 và số cộng thêm là 09.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 30.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong phiên xổ số này không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 43.789.084.050 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 có một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 3.255.619.250 đồng.