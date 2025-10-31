Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 31.10, vẫn chưa có người trúng độc đắc

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 31.10, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01426 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 03 – 10 – 31 – 34 – 36 – 43. Loại hình này không ghi nhận người trúng giải độc đắc.

Do đó, sau kỳ quay số mở thưởng tối nay thì số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Mega 6/45 hiện tại lên đến 18.922.975.500 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 18 người trúng; có 1068 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, tối 22.10, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01422 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay kỳ này là: 05 – 11 – 12 – 24 – 28 – 44. Đồng thời, loại hình này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc.

Kết quả xổ số Mega 6/45 vào tối 31.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Do đó, sau 24 kỳ quay số mở thưởng số tiền cộng dồn của người trúng giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 133.774.094.500 đồng. Ngay khi Vietlott công bố có người trúng giải độc đắc, ngay lập tức số tiền của giải độc đắc Mega 6/45 đã quay về con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

Đến sáng 23.10, Vietlott cũng thông báo kỳ quay số mở thưởng 1422, diễn ra vào tối ngày 22.10 này có 1 khách hàng trúng thưởng Jackpot trị giá 133.774.094.500 đồng tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo quy định, người trúng thưởng sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.