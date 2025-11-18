Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 18.11, giải độc đắc cộng dồn lên 66,6 tỉ

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 18.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01268 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 07 – 12 - 18 – 22 – 30 – 49 và số cộng thêm là 05.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 66.647.263.800 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 không ghi nhận người trúng nào nên tiền cộng dồn là 3.325.863.300 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 12 người trúng có 907 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, hôm 15.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01268 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 02 – 30 – 35 – 42 – 54 và số cộng thêm là 45.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 18.11 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong phiên xổ số tối 15.11 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 63.714.494.100 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 ghi nhận có một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 3.995.551.950 đồng.

Khi xác định có người trúng giải Jackpot 2 vào tối nay thì số tiền trúng thưởng sẽ quay về con số ban đầu là 3 tỉ đồng. Người trúng thưởng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.