Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 14.11, tiền cộng dồn tăng lên 34,6 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 14.11, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01432 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 03 – 10 – 15 – 27 – 41 – 42. Đồng thời, tối nay loại hình này không ghi nhận người trúng giải độc đắc.

Do đó, sau kỳ quay số mở thưởng tối nay số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Mega 6/45 hiện tại lên đến 34.658.263.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 33 người trúng; có 1.346 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, tối 22.10, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01422 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay kỳ này là: 05 – 11 – 12 – 24 – 28 – 44. Đồng thời, loại hình này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 14.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Do đó, sau 24 kỳ quay số mở thưởng số tiền cộng dồn của người trúng giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 133.774.094.500 đồng. Ngay khi Vietlott công bố có người trúng giải độc đắc, ngay lập tức số tiền của giải độc đắc Mega 6/45 đã quay về con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

Sáng 23.10, Vietlott thông báo kỳ quay số mở thưởng 1422, diễn ra vào tối ngày 22.10 có 1 khách hàng trúng thưởng Jackpot trị giá 133.774.094.500 đồng tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo quy định, người trúng thưởng sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.