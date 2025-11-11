Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 11.11, giải độc đắc tăng 57,8 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 11.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01267 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 11 – 20 – 28 – 41 – 47 – 54 và số cộng thêm là 31.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 57.859.966.200 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 ghi nhận có một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 3.345.048.850 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 12 người trúng có 769 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, ngày 8.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01266 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 14 – 16 – 19 – 22 – 27 – 44 và số cộng thêm là 18.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 11.11 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Phiên ngày 8.11 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 54.754.526.550 đồng. Trong khi đó, giải Jackpot 2 ghi nhận có một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 3.725.477.650 đồng.

Khi xác định có người trúng giải Jackpot 2 vào tối nay thì số tiền trúng thưởng sẽ quay về con số ban đầu là 3 tỉ đồng. Người trúng thưởng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.