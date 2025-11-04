Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 4.11, giải độc đắc tăng lên 50,3 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 4.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01264 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 15 – 27 – 29 – 31 – 36 – 43 và số cộng thêm là 38.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 50.350.993.050 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 ghi nhận có một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 3.236.196.150 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 20 người trúng có 1.115 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, vào tối 3.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01263 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay kỳ này là: 07 – 11 – 28 – 29 – 31 – 33 và số cộng thêm là 08.

Kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 4.11 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong phiên xổ số tối 3.11 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 48.225.227.700 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 ghi nhận có một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 3.492.904.850 đồng.

Khi xác định có người trúng giải Jackpot 2 vào tối 4.11 thì số tiền trúng thưởng sẽ quay về con số ban đầu là 3 tỉ đồng.