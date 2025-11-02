Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 2.11, chưa có người trúng 20,5 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
02/11/2025 20:23 GMT+7

Tối 2.11, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, tuy nhiên không ghi nhận người trúng giải độc đắc, tiền cộng dồn lên 20,5 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 2.11, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01426 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 03 – 07 – 12 – 20 – 30 – 44. Tuy nhiên, loại hình này không ghi nhận người trúng giải độc đắc.

Do đó, sau kỳ quay số mở thưởng tối nay thì số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Mega 6/45 hiện tại lên đến 20.519.112.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 33 người trúng; có 1.197 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 2.11, chưa có người trúng 20,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 2.11

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, tối 22.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01422 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay kỳ này là: 05 – 11 – 12 – 24 – 28 – 44. Loại hình này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc.

Theo quy định, người trúng thưởng sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

