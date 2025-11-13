Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 13.11, hơn 60 tỉ vẫn chờ người trúng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
13/11/2025 19:48 GMT+7

Tối 13.11, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, tuy nhiên không ghi nhận người trúng độc đắc, tiền cộng dồn tăng đến 60,6 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 13.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01268 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 01 - 15 - 30 - 38 - 40 - 43 và số cộng thêm là 13.

Phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 60.698.802.000 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không có người trúng thưởng và số tiền cộng dồn là 3.660.475.050 đồng.

Hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 9 người trúng có 715 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, hôm 11.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01267 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 11 - 20 - 28 - 41 - 47 - 54 và số cộng thêm là 31.

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott 11.11, Jackpot 1 chưa ‘nổ’, hơn 60 tỉ nằm chờ - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 13.11

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Phiên xổ số tối 11.11 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 57.859.966.200 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 ghi nhận có một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 3.345.048.850 đồng.

Hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 12 người trúng có 769 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác. Với người trúng giải Jackpot 2 sẽ phải thực hiện việc đóng thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định. 

