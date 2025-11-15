Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 15.11: Có người trúng Jackpot 2 gần 4 tỉ

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 15.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01269 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 02 – 30 - 33 – 35 – 42 – 54 và số cộng thêm là 45.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 63.714.494.100 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 ghi nhận có một người trúng thưởng với số tiền là 3.995.551.950 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 12 người trúng có 640 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Khi xác định có người trúng giải Jackpot 2 vào tối nay thì số tiền trúng thưởng sẽ quay về con số ban đầu là 3 tỉ đồng. Người trúng thưởng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 15.11 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, ngày 8.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01266 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 14 – 16 – 19 – 22 – 27 – 44 và số cộng thêm là 18.

Trong phiên xổ số này không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 54.754.526.550 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 ghi nhận có một người trúng thưởng với số tiền là 3.725.477.650 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 13 người trúng; có 855 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng; có 17.498 người trúng giải ba trị giá 50.000 đồng.