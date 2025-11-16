Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 16.11, tiền cộng dồn tăng gần 40 tỉ đồng

Phạm Hữu
16/11/2025 19:30 GMT+7

Tối 16.11, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, tuy nhiên không ghi nhận người trúng giải độc đắc, tiền cộng dồn lên gần 40 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 16.11, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01433 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 15 – 20 – 31 – 33 – 34 – 45. Loại hình này không ghi nhận người trúng giải độc đắc.

Do đó, sau kỳ quay số mở thưởng tối nay thì số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Mega 6/45 hiện tại lên đến 38.896.295.500 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 26 người trúng; có 1.240 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, tối 22.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01422 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay kỳ này là: 05 – 11 – 12 – 24 – 28 – 44. Đồng thời, loại hình này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 16.11

Do đó, sau 24 kỳ quay số mở thưởng số tiền cộng dồn của người trúng giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 133.774.094.500 đồng. Ngay khi Vietlott công bố có người trúng giải độc đắc, ngay lập tức số tiền của giải độc đắc Mega 6/45 đã quay về con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

Đến sáng 23.10, Vietlott cũng thông báo kỳ quay số mở thưởng 1422, diễn ra vào tối ngày 22.10 này có 1 khách hàng trúng thưởng Jackpot trị giá 133.774.094.500 đồng tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo quy định, người trúng thưởng sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

