Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 10.12, lại có thêm người trúng 13,2 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 10.12, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01443 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 07 – 18 – 22 – 29 – 30 – 36. Đồng thời, loại hình này ghi nhận người trúng giải độc đắc trong tối nay.

Do đó, sau kỳ quay số số tiền cộng dồn giải độc đắc của loại hình xổ số Mega 6/45 hiện tại lên đến 13.225.286.500đồng. Đây cũng là lần trúng độc đắc liên tiếp trong 2 kỳ mở thưởng 01442 và 01443.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 27 người trúng; có 937 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 10.12

Ngay khi xác định có người trúng lập tức giải độc đắc trở lại con số ban đầu là 12 tỉ đồng. Theo quy định, người trúng thưởng sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Trước đó, tối nay 7.12, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01442 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay đêm nay là: 01 – 05 – 23 – 28 – 29 – 43. Đồng thời, loại hình này đã ghi nhận người trúng giải độc đắc.