Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 23.12, tiền thưởng tăng vọt hơn 117 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 ngày 23.12, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01285 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 02 – 10 – 16 – 25 – 32 – 38 và số cộng thêm là 03.

Trong phiên xổ số tối 23.12 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 đạt con số hơn trăm tỉ là 117.271.471.350 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 lại ghi nhận có một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 4.177.330.300 đồng.

Sau khi xác định có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền lập tức quay về con số ban đầu là 3 tỉ đồng. Đồng thời, ngưởi trúng thưởng giải này phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 223 người trúng có 1.767 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 23.12

Trước đó, hôm 20.12, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01281 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm nay là: 22 – 32 – 33 – 35 – 40 – 41 và số cộng thêm là 23.

Trong phiên xổ số tối 20.12 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 tăng và đạt con số hơn trăm tỉ là 115.627.287.900 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng nào nên số tiền cộng dồn là 3.994.643.250 đồng.