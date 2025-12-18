Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 18.12, gần 111 tỉ đồng chờ người trúng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
18/12/2025 19:59 GMT+7

Tối 18.12, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn tăng gần 111 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 18.12, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01280 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 12 – 14 – 29 - 30 – 39 – 55 và số cộng thêm là 50.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 đạt con số "khủng" là 110.723.398.050 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng nào nên số tiền cộng dồn là 3.449.766.600 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 31 người trúng có 1.196 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott 18.12, gần 111 tỉ đồng chờ người trúng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 18.12

Trước đó, hôm 25.10, Vietlott đã tổ chức trao thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ 01249 trị giá hơn 179 tỉ đồng cho anh N.V.H. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh N.V.H là người trúng thưởng Jackpot 1 với số tiền trúng thưởng là 179.058.846.000 đồng. Anh H. đã mua vé trên kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng số 120 Nguyễn Thị Định, phường An Hải, TP.Đà Nẵng.

Anh N.V.H hiện là giáo viên và đang sinh sống tại TP.Đà Nẵng, có thói quen giải trí là mua vé số. Mỗi lần, anh mua 30.000 đồng cho xổ số tự chọn Power 6/55 và 20.000 đồng cho xổ số tự chọn Mega 6/45 nhưng thường sau vài lần mua thì mới lấy ra dò.

