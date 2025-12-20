Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 20.12, giải độc đắc tăng lên 115,6 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 20.12, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01281 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này rewlà: 22 – 32 – 33 – 35 – 40 – 41 và số cộng thêm là 23.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 đạt con số hơn trăm tỉ là 115.627.287.900 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng nào nên số tiền cộng dồn là 3.994.643.250 đồng.

Cũng theo đó, hôm nay số tiền cộng dồn của giải Jackpot 1 đã tăng đến 4,9 tỉ đồng so với số tiền thuộc kỳ quay số mở thưởng 01280. Như vậy sau 27 kỳ quay số mở thưởng giải Jatpot 1 vẫn chưa có người trúng thưởng kể từ lần quay số mở thưởng của kỳ 01253 cho đến nay.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 13 người trúng; có 1.413 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và 29.106 người trúng giải ba.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 20.12

Trước đó, hôm 18.12, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01280 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 12 – 14 – 30 – 39 – 55 và số cộng thêm là 50.