Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 27.12, giải độc đắc 133,2 tỉ chờ người trúng

Lúc 18 giờ 30 ngày 27.12, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01286 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 16 – 21 – 30 – 37 – 39 – 40 và số cộng thêm là 13.

Trong phiên xổ số tối 27.12 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 đạt con số hơn trăm tỉ là 133.260.892.500 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng nào nên với số tiền cộng dồn là 4.776.602.350 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 23 người trúng; giải nhì trị giá 500.000 đồng có 1.390 người trúng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 27.12

Trước đó, hôm 23.12, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01285 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 02 – 10 – 16 – 25 – 32 – 38 và số cộng thêm là 03.

Trong phiên xổ số tối 23.12 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 đạt con số hơn trăm tỉ là 117.271.471.350 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 lại ghi nhận có một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 4.177.330.300 đồng.

Sau khi xác định có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền lập tức quay về con số ban đầu là 3 tỉ đồng. Đồng thời, người trúng thưởng giải này phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.