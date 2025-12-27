Không ai trúng độc đắc 26.12, xổ số Mega 6/45 của Vietlott tăng lên 14 tỉ

Lúc 18 giờ 30 ngày 26.12, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01450 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được là: 04 – 06 – 16 – 25 – 27 – 40. Tuy nhiên, loại hình này không ghi nhận người trúng giải độc đắc nào trong kỳ quay này.

Do đó, số tiền giải độc đắc sau kỳ quay tối 26.12 của loại hình xổ số Mega 6/45 hiện tại lên đến 13.298.063.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 25 người trúng; 931 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; và 21.043 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Trước đó, tối 24.12, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01449 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 15 – 19 – 31 – 35 – 43 – 45. Loại hình này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc trong đêm Giáng sinh.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 26.12

Số tiền giải độc đắc sau kỳ quay số trong đêm Giáng sinh của loại hình xổ số Mega 6/45 là 21.520.487.000 đồng. Ngay sau khi xác định có người trúng, số tiền giải độc đắc lập tức trở về con số ban đầu là 12 tỉ đồng. Tờ vé số của người trúng giải độc đắc hơn 21,5 tỉ đồng được xác định bán ra tại TP.HCM.

Cũng theo quy định, thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Ngoài ra, việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau ít nhất 60 phút kể từ khi kết quả quay số chính thức được công bố trên Trang thông tin điện tử của Vietlott.