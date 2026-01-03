Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người từ miền Tây trở lại TP.HCM sớm

Cao An Biên
Cao An Biên
03/01/2026 19:00 GMT+7

Dù chưa hết ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026, tuy nhiên rất đông người ở các tỉnh miền Tây đã quay trở lại TP.HCM.

Ghi nhận của phóng viên chiều nay 3.1 tại Bến xe Miền Tây ở phường An Lạc, đông đúc người dân từ các tỉnh miền Tây lỉnh kỉnh hành lý, quà quê trở lại TP.HCM sớm, dù chưa hết ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người miền Tây trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 1.

17 giờ 30 phút hôm nay 3.1, tại bãi trả khách Bến xe Miền Tây, đông nghẹt người từ các tỉnh miền Tây như Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long... trở lại TP.HCM trong ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người miền Tây trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 2.

Nhiều người lỉnh kỉnh quà quê, hành lý mang từ quê trở lại thành phố

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người miền Tây trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 3.

Các gia đình dẫn theo con nhỏ về quê, nay trở lại TP.HCM sớm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người miền Tây trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 4.

Ngồi chờ xe cùng những món quà mang từ quê Đồng Tháp trở lại TP.HCM, chị Vy (33 tuổi) cho biết chị đã có những ngày nghỉ tết Tây ý nghĩa, đáng nhớ bên cạnh gia đình và người thân. "Tuy nhiên, mình quay lại thành phố sớm để bắt đầu với công việc. Những ngày nghỉ đã giúp mình lấy lại năng lượng", chị chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người miền Tây trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 5.

Một số người mệt mỏi vì chuyến đi suốt nhiều giờ đồng hồ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người miền Tây trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 6.

Chiều 3.1, những chuyến xe từ miền Tây lần lượt cập bến, nhiều người trở lại TP.HCM để ổn định sức khỏe, bắt đầu trở lại công việc

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người miền Tây trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 7.

Một gia đình khách Tây có chuyến du lịch ở miền Tây

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người miền Tây trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 8.

Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người miền Tây trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 9.

"Chuyến này trở lại TP.HCM học, mẹ gửi nhiều đồ cho mình lắm. Mình lại chờ tới ngày nghỉ Tết Nguyên đán", một sinh viên quê miền Tây chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người miền Tây trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 10.

Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người miền Tây trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 11.

Theo nhiều gia đình, thay vì nghỉ hết 4 ngày, họ quyết định trở lại TP.HCM vì nhiều lý do, tránh kẹt xe, chủ động thời gian nghỉ ngơi, ổn định tinh thần để "chạy Tết Nguyên đán"...

ẢNH: CAO AN BIÊN


