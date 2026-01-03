Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người từ miền Tây trở lại TP.HCM sớm

Ngồi chờ xe cùng những món quà mang từ quê Đồng Tháp trở lại TP.HCM, chị Vy (33 tuổi) cho biết chị đã có những ngày nghỉ tết Tây ý nghĩa, đáng nhớ bên cạnh gia đình và người thân. "Tuy nhiên, mình quay lại thành phố sớm để bắt đầu với công việc. Những ngày nghỉ đã giúp mình lấy lại năng lượng", chị chia sẻ