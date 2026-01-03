Mới ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch: Ùn ùn người từ miền Tây trở lại TP.HCM sớm

Ghi nhận của phóng viên chiều nay 3.1 tại
Bến xe Miền Tây ở phường An Lạc, đông đúc người dân từ các tỉnh miền Tây lỉnh kỉnh hành lý, quà quê trở lại TP.HCM sớm, dù chưa hết ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026.
17 giờ 30 phút hôm nay 3.1, tại bãi trả khách Bến xe Miền Tây, đông nghẹt người từ các tỉnh miền Tây như Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long... trở lại TP.HCM trong ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026
Nhiều người lỉnh kỉnh quà quê, hành lý mang từ quê trở lại thành phố
Các gia đình dẫn theo con nhỏ về quê, nay trở lại TP.HCM sớm
Ngồi chờ xe cùng những món quà mang từ quê Đồng Tháp trở lại TP.HCM, chị Vy (33 tuổi) cho biết chị đã có những ngày nghỉ tết Tây ý nghĩa, đáng nhớ bên cạnh gia đình và người thân. "Tuy nhiên, mình quay lại thành phố sớm để bắt đầu với công việc. Những ngày nghỉ đã giúp mình lấy lại năng lượng", chị chia sẻ
Một số người mệt mỏi vì chuyến đi suốt nhiều giờ đồng hồ
Chiều 3.1, những chuyến xe từ miền Tây lần lượt cập bến, nhiều người trở lại TP.HCM để ổn định sức khỏe, bắt đầu trở lại công việc
Một gia đình khách Tây có chuyến du lịch ở miền Tây
"Chuyến này trở lại TP.HCM học, mẹ gửi nhiều đồ cho mình lắm. Mình lại chờ tới ngày nghỉ Tết Nguyên đán", một sinh viên quê miền Tây chia sẻ
Theo nhiều gia đình, thay vì nghỉ hết 4 ngày, họ quyết định trở lại TP.HCM vì nhiều lý do, tránh kẹt xe, chủ động thời gian nghỉ ngơi, ổn định tinh thần để "chạy Tết Nguyên đán"...
