Công ty CP Bến xe Miền Tây chia cổ tức khủng

Công ty CP Bến xe Miền Tây (mã chứng khoán WCS - sàn HNX) vừa thông báo ngày 16.12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 166,66%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 16.666 đồng. Cổ phiếu WCS hiện đang có giá 300.000 đồng và là mã chứng khoán có thị giá cao nhất trên sàn HNX. Đồng thời cổ phiếu WCS cũng đang nằm trong Top 5 cổ phiếu có giá cao nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bến xe Miền Tây có cổ phiếu giá cao nhất trên sàn HNX công bố chia cổ tức khủng ẢNH: WCS

Hiện Công ty Bến xe Miền Tây có 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bến xe Miền Tây sẽ chi khoảng 50 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến là 25.12. Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, công ty đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên đến 200% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1. Đây là mức cổ tức thuộc dạng "khủng" trên thị trường và cao hơn của chính doanh nghiệp này so với những năm trước.

Mới đây, Hội đồng quản trị công ty công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới. Trọng tâm của kế hoạch lần này là việc tham gia vào thị trường xe điện với các hoạt động chính như đầu tư, kinh doanh và lắp đặt trạm sạc, cùng các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Theo kế hoạch của thành phố, SAMCO - công ty mẹ nắm giữ 51% vốn của WCS - được giao triển khai các trạm sạc tại những đầu mối giao thông chính, bao gồm Bến xe Miền Tây. Điều này mang lại lợi thế trực tiếp cho WCS khi có sẵn mặt bằng và là một phần trong kế hoạch chung.

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 công bố cho thấy Bến xe Miền Tây ghi nhận doanh thu đạt 129,6 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 64,9 tỉ đồng, đều tăng hơn 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Về nguồn lực tài chính, đến hết quý 3/2025 công ty có tổng lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 322,77 tỉ đồng, chiếm 86% tổng tài sản. Bên cạnh đó, WCS không ghi nhận bất kỳ khoản nợ vay tài chính nào.



