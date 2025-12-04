Sạc xe điện ở chung cư TP.HCM: Vì sao quy định chưa rõ ràng?

Chiều 4.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn. Trong cuộc họp, phóng viên đặt các câu hỏi liên quan sạc xe điện ở chung cư.

Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, Sở đã có công văn gửi Bộ Xây dựng về góp ý xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với nhà chung cư (chung cư hiện hữu, chung cư sắp xây mới) có lắp đặt trạm sạc xe điện.

Nhiều người vẫn thắc mắc về các trạm/trụ sạc xe điện ở chung cư ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, qua công tác tổng kết đánh giá, khó khăn, vướng mắc của QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư liên quan đến việc lắp đặt trạm sạc xe điện, Sở Xây dựng cho hay hiện chưa có định nghĩa, quy định nội dung liên quan về trạm sạc xe điện.

Ví dụ như không gian bố trí trụ sạc trong tầng hầm hoặc bãi xe; yêu cầu kỹ thuật về thông gió, thoát khói, khoảng cách an toàn với xe xăng dầu, dây dẫn điện, chống rò rỉ, tiếp địa riêng cho thiết bị sạc.

Quy chuẩn này còn quy định chỗ để xe của nhà chung cư bao gồm xe ô tô, xe máy, kể cả xe máy điện, xe đạp, nhưng không có quy định về vị trí, số lượng trạm sạc cho xe điện.

Hiện nay cũng chưa có tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy riêng cho trụ sạc điện và xe điện bố trí bên trong nhà chung cư, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ pin lithium-ion trong tầng hầm kín.

Ông Nguyễn Kiên Giang, đại diện Sở Xây dựng thông tin tại họp báo ẢNH: NGUYỄN ANH

"Do đó, gây khó khăn cho công tác thẩm định thiết kế, nghiệm thu và công tác giải quyết việc lắp đặt bổ sung trạm sạc xe điện trong nhà chung cư. Đồng thời, nhằm tránh phát sinh tranh chấp, khiếu kiện giữa chủ đầu tư - ban quản lý - cư dân, Sở Xây dựng kiến nghị cần bổ sung vào quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư các nội dung liên quan đến việc sửa chữa cải tạo, thay đổi thiết kế bên trong nhà chung cư, bao gồm việc lắp đặt bổ sung trạm sạc xe điện", Sở Xây dựng thông tin.

Lắp đặt trạm sạc xe điện có điều kiện gì?

Liên quan đến việc lắp đặt hệ thống trạm sạc điện cho ô tô, mô tô điện trong đô thị, Sở Xây dựng đã có công văn hướng dẫn UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức cũ.



Theo đó, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 89 luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14), công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Việc lắp đặt trạm sạc cần đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy nổ TN

Các trạm sạc điện được lắp đặt trong công trình hoặc hạng mục công trình để phục vụ tiện ích của công trình, phương tiện giao thông, thiết bị khác hoặc nhu cầu sử dụng cá nhân. Trường hợp việc lắp đặt không làm thay đổi công năng sử dụng của công trình và không ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực. Đồng thời, việc lắp đặt phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Trong những trường hợp này, trạm sạc điện được miễn giấy phép xây dựng, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 89 luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).

Liên quan tới vấn đề xe điện ở chung cư, mới đây, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (TP.Hà Nội) đã làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm sau khi đơn vị này quyết định tạm dừng nhận trông giữ xe mới và tiến tới ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện (xe máy điện, xe đạp điện) ở tầng hầm từ ngày 1.2.2026. Theo lãnh đạo phường Hoàng Liệt, luật Nhà ở 2023 (áp dụng từ 1.1.2025) đã quy định khu vực để xe của chung cư bao gồm cả ô tô, xe máy (bất kể là chạy bằng xăng hay điện). Việc bố trí chỗ để/sạc xe điện cần được thiết kế theo tiêu chuẩn. Luật Phòng cháy, chữa cháy cũng không có quy định về việc cấm/hạn chế để xe điện, sạc xe điện tại chung cư. Đặc biệt, chưa có kết luận chính thức hoặc công trình nghiên cứu khoa học nào khẳng định xe điện có nguy cơ cháy nổ cao và là phương tiện mất an toàn cháy nổ. Sử dụng xe điện cũng là xu hướng chung trên toàn thế giới.



