Masan Consumer dự kiến hoàn tất niêm yết trên HOSE trong tháng 12

Tại buổi Roadshow (giới thiệu về công ty và cổ phiếu trước khi niêm yết) chiều 4.12, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán MCH) khẳng định cam kết nâng chuẩn minh bạch, chuẩn hóa quản trị và mở khóa giá trị dài hạn cho cổ đông. Theo kế hoạch công bố, cổ phiếu MCH sẽ hoàn tất niêm yết trên HOSE trong tháng 12. Hiện cổ phiếu MCH giao dịch trên UPCoM với giá xoay quanh 220.000 đồng/cổ phiếu - là một trong những mã có thị giá cao trên sàn chứng khoán Việt.

Buổi Roadshow của Masan Consumer chiều 4.12 thu hút đông nhà đầu tư ẢNH: MCH

Báo cáo từ ban lãnh đạo công ty cho biết, các sản phẩm của Masan Consumer đang dẫn đầu khoảng 80% các ngành hàng tiêu dùng (FMCG) thiết yếu: nước mắm, nước tương, tương ớt, mì ăn liền, cà phê hòa tan, nước tăng lực vị cà phê. 5 thương hiệu của công ty gồm Chinsu, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247 đều đạt doanh thu trên 100 triệu USD/năm, đóng góp khoảng 70% tăng trưởng doanh thu thuần. Đáng chú ý, nếu ở các công ty khác, thời gian trung bình khoảng 2 năm để cho ra đời 1 sản phẩm mới thì công ty chỉ mất thời gian từ 6 - 12 tháng. Điều đó giúp công ty cho ra đời hơn 1.200 sản phẩm mới từ năm 2002 đến nay với tỷ lệ thành công của sản phẩm mới tương đương 20%. Hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) là động lực tăng trưởng quan trọng của công ty khi các sản phẩm phát kiến đóng góp khoảng 20% doanh thu giai đoạn 2017 - 2024. Ngoài ra, các sản phẩm của Masan Consumer có lợi thế tiếp cận người tiêu dùng qua 500.000 điểm bán truyền thống và 10.000 điểm bán hiện đại. Mô hình Retail Supreme (phân phối trực tiếp) ra mắt 2024 đã kết nối trực tiếp với từng cửa hàng từ thành thị đến nông thôn...

Những lợi thế đó giúp doanh thu của Masan Consumer đạt tăng trưởng kép 13%/năm và biên lợi nhuận hoạt động đạt trên 23% xuyên suốt trong giai đoạn 2017 - 2024; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng kép khoảng 20% giai đoạn 2022 - 2024. Với tăng trưởng nêu trên, công ty luôn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao, tối đa hóa lợi ích cổ đông. Tính chung giai đoạn 2018 - 2024, công ty đã chi trả cổ tức tiền mặt khoảng 1,5 tỉ USD.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ thêm về hoạt động với nhà đầu tư tại buổi Roadshow ẢNH: MCH

Masan Consumer cũng chia sẻ niềm tự hào về đội ngũ nhân sự lãnh đạo giàu kinh nghiệm, khả năng vận hành theo chuẩn quốc tế và triết lý "gửi trọn yêu thương trong từng sản phẩm". Bên cạnh đó, thế hệ nhân sự kế cận và đội ngũ chuyển đổi số từ các tập đoàn hàng đầu giúp MCH tăng tốc số hóa và hiểu người tiêu dùng sâu hơn.

Hiện các sản phẩm của Masan Consumer đã được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia. Doanh thu quốc tế tăng trưởng bình quân 16%/năm (2022 - 2024), biên lợi nhuận hoạt động nước ngoài 30% (2024). Lãnh đạo công ty nhấn mạnh, Masan Consumer bước vào hành trình niêm yết với đầy đủ nền tảng của một doanh nghiệp tăng trưởng bền vững: Thương hiệu mạnh, chiến lược rõ ràng, phân phối sâu rộng, mô hình vận hành hiện đại, tài chính vững chắc và đội ngũ lãnh đạo - nhân sự hội tụ tài năng. Sáu trụ cột này sẽ tiếp tục là động lực giúp MCH tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho người tiêu dùng và cổ đông trong thập kỷ tới.